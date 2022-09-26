Kremlin'den seferberlik ilanı için ''hata yaptık'' itirafı

Kremlin, askeri seferberlik kapsamında yedek güçlerin seferber edilmesi sırasında hatalar yapıldığını kabul etti.

Dünya günlerdir Putin'in aldığı kısmi seferberlik kararını konuşuyor.

Kara kapsamında on binlerce Rusya vatandaşının askere alınmasının önü açılmış, bunun üzerine ülkeden ayrılan kişi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, kısmi seferberlik kapsamında yedek güçlerin seferber edilmesi sırasında hatalar yapıldığını kabul etti.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Gerçekten de seferberlik kararnamesinin ihlal edildiği durumlar var. Bazı bölgelerde valiler durumu düzeltmek için aktif olarak çalışıyor. Umuyoruz... tüm hatalar düzeltilir.'

Moskova'nın askere alınmaya uygun Rus erkeklerin ülkeyi terk etmesini engellemeye yönelik bir karar alıp almayacağı konusunda ise Peskov, sınırların kapatılması konusunda herhangi bir karar alınmadığını belirtti.

KISMİ SEFERBERLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, karar kapsamında 300 bin kişinin askere alınacağını belirtti. Rus bakan öğrencilerin ise silah altına alınmayacağının altını çizmişti.

Şoygu 'Büyük bir seferberlik kaynağımız var. Yani orduya hizmet etmiş, savaş tecrübesi edinmiş ve askeri uzman sayısı neredeyse 25 milyona ulaşıyor. Kısmi seferberlik sırasında 300 bin yedek asker Rus ordusuna çağırılacak. Bunlar ordu hakkında hiçbir şey duymamış insanlar değiller. Bunlar, önce askerliğini yapmış olanlar, ikincisi askerlik ihtisas sahibi olanlar ve askerlik tecrübesi olanlar. Seferberlikle askere çağırılanlar cepheye gönderilmeyecek, şu anda sadece askerlik görevini sürdürenler harekat bölgelerine gönderiliyor. Yedek askerler ve askeri öğrenciler silah altına alınmayacak' şeklinde konuşmuştu.

RUSYA AYLAR SONRA ASKERİ KAYBI AÇIKLADI

Öte yandan aylardır askeri kayıplarını açıklamayan Rusya, 24 Şubat'ta başlayan savaşta 5 bin 937 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Moskova konu ile ilgili ilk resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmış ve savaştaki asker kayıp 498 olarak açıklanmıştı.