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Kudüs’te kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kudüs’te kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes uzatılırken Kudüs güne silahlı saldırıyla başladı.

İsrail polisi, bugün sabah saatlerinde silahlı iki kişinin Kudüs’ün Givat Shaul bölgesinde halka ateş açtığını ve olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 3’e yükseldiğini duyurdu. Saldırıda 5 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. 

Polis açıklamasında “Bu sabah saat 07.40 sıralarında Kudüs'ün eteklerindeki Givat Shaul kavşağında silah sesleri duyulduğuna dair ihbarlar geldi. Araçla olay yerine gelen silahlı 2 terörist otobüs durağındaki sivillere ateş açtı ve (saldırganlar) güvenlik güçleri ile çevredeki siviller tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.

Polis saldırı sonucunda yaralılar olduğunu belirtirken İsrail Dışişleri Bakanlığı, biri 24 yaşında olmak üzere 3 kadının olayda yaşamını yitirdiğini duyurdu.  

DHA

Etiketler kudüs saldırı israil gazze filistin savaş
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