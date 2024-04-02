Kuş gribi paniği geri döndü

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kişide kuş gribi tespit edildi. Yetkililer hastalığın geçtiğimiz günlerde ineklerde tespit edilen vakalardan bulaştığını açıkladı.

Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada eyalette bir kişide kuş gribi tespit edildiğini duyurdu. Daha önce ineklerde tespit edilen vakalarda insanlara bulaşma riskinin az olduğuna dikkat çeken Bakanlık açıklamasında, “Bakanlık ilk insan kuş gribi vakasını bildirmektedir. Hasta, kuş gribi ile enfekte olduğu tahmin edilen ineklerle temas ettikten sonra hastalandı. Hastanın birincil semptomu konjonktivitti. Bu, ABD’de bir kişide tanımlanan ikinci kuş gribi vakasıdır ve Teksas Hayvan Sağlığı Komisyonu tarafından duyurulan süt ineklerinde yakın zamanda tespit edilen kuş gribi ile ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Kuş gribi virüsleri nadiren insandan insana bulaşmaktadır. Bu nedenle genel halka yönelik riskin düşük olduğuna inanılmaktadır; ancak kuş gribi A(H5N1) olduğundan şüphelenilen etkilenen hayvanlarla yakın temasta bulunan kişilerde enfeksiyon riski daha yüksektir” dedi.

İNEKLERDE KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Yetkililer, Teksas ve Kansas eyaletlerinde geçtiğimiz hafta ineklerde kuş gribi tespit edildiğini açıklamıştı. Açıklamada, insanlara bulaşma riskinin düşük olduğu ifade edilmiş, virüsün pozitif çıktığı ineklerin karantina altına alınarak iki ila üç hafta içerisinde iyileşebileceği belirtilmişti.

İLK VAKA 2022’DE TESPİT EDİLMİŞTİ

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülkede ilk tespit edilen vakanın 2022’de Colorado eyaletinde olduğunu ifade ederek, “Bu vaka, Amerika Birleşik Devletleri'nde influenza A(H5N1) virüsü testleri pozitif çıkan ikinci kişidir. Bir önceki insan vakası 2022 yılında Colorado'da tespit edilmişti. A(H5N1) virüsleri de dahil olmak üzere kuş gribi A virüsleri ile insan enfeksiyonları nadirdir ancak dünya çapında sporadik (tek tük ortaya çıkan) olarak meydana gelmiştir. CDC, 2021'in sonlarında ABD'deki yabani kuşlarda ve kümes hayvanlarında salgınların ilk kez tespit edilmesinden bu yana H5 virüsüyle enfekte kuşlara maruz kalan insanlar arasında hastalık olup olmadığını izlemektedir. H5N1 kuş gribinden kaynaklanan insan hastalıkları hafif (göz enfeksiyonu, üst solunum semptomları) ile diğer ülkelerde ölümle sonuçlanan ciddi hastalıklar (zatürre) arasında değişmektedir” denildi.

DHA