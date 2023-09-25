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Lego’dan tepki çeken karar

Lego’dan tepki çeken karar
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Danimarkalı dünyaca ünlü oyuncak üreticisi Lego, petrol bazlı plastikleri tuğlalarından çıkarma kararından vazgeçti.

Uzun bir süre petrol bazlı plastik yerine daha sürdürülebilir bir alternatif arayışında olan LEGO, sonunda en kullanışlı sürdürülebilir alternatifin plastik şişeler olduğuna karar vermiş ve çalışmalara da başlamıştı.

Ancak Financial Times’ın haberine göre Lego, sürdürülebilirlik çalışmalarında geri adım atıyor. Ünlü oyuncak üreticisi, geri dönüştürülmüş polietilen tereftalattan (RPET) yapılan tuğlaların daha yüksek karbon emisyonlarına neden olduğunu buldu.

Lego İcra Kurulu Başkanı Niels Christiansen Financial Times’a “Yüzlerce malzemeyi test ettik. Böyle bir malzeme bulmak mümkün olmadı” dedi.

Lego daha önce, yağ bazlı plastik tuğlaları sürdürülebilir malzemelerden yapılmış olanlarla değiştirme sözü vermişti. Şirket, plastik tuğlalarını sürdürülebilir malzemelerle değiştirme çalışmalarına 2020 yılında başlamıştı. Şirketin bu çalışmalarındaki en büyük zorluk ise çevre dostu olan ancak yağ bazlı plastik tuğlalarla aynı rengi, parlaklığı ve sesi veren bir malzeme bulmaktı.

Etiketler lego petrol plastik karar geri adım
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