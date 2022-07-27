Lotoda çılgın ikramiye! 1 milyar doları aştı

ABD'de 29 haftadır devreden lotonun dün akşamki çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye 1 milyar doları geçti.

ABD'de 'Mega Millions' adlı loto 29 haftadır devrediyor.

45 eyalette oynanan "Mega Millions" adlı loto, tam 29 haftadır sahibini bulmadı. Cuma günü yapılacak çekilişte 6 rakamı tutturan olursa talihli, bugüne kadar verilen en büyük ikramiyelerden birini alacak.

Devreden lotoda biriken para, bugüne kadar bir loto çekilişindeki dördüncü büyük ikramiye.

Talihli, ikramiyeyi maaş gibi düzenli ödemeyle almayı tercih ederse 1 milyar 20 milyonluk ödülün sahibi olacak.

Ancak tamamını tek seferde almak isterse talihliye 602,5 milyon ödenecek. Kazanma şansı 302,5 milyonda bir.