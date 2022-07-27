  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Lotoda çılgın ikramiye! 1 milyar doları aştı

Lotoda çılgın ikramiye! 1 milyar doları aştı

Lotoda çılgın ikramiye! 1 milyar doları aştı

ABD'de 29 haftadır devreden lotonun dün akşamki çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye 1 milyar doları geçti.

ABD'de 'Mega Millions' adlı loto 29 haftadır devrediyor.

45 eyalette oynanan "Mega Millions" adlı loto, tam 29 haftadır sahibini bulmadı. Cuma günü yapılacak çekilişte 6 rakamı tutturan olursa talihli, bugüne kadar verilen en büyük ikramiyelerden birini alacak.

Devreden lotoda biriken para, bugüne kadar bir loto çekilişindeki dördüncü büyük ikramiye.

Talihli, ikramiyeyi maaş gibi düzenli ödemeyle almayı tercih ederse 1 milyar 20 milyonluk ödülün sahibi olacak.

Ancak tamamını tek seferde almak isterse talihliye 602,5 milyon ödenecek. Kazanma şansı 302,5 milyonda bir.

Etiketler abd loto büyük ikramiye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İl il, ilçe ilçe konut fiyatları!
Diyanet'ten tepki çeken fetva: ''Fiyatları tayin eden Allah’tır!''
Hande Fırat ''biz yalaka değiliz'' dedi canlı yayın karıştı
TOGG'un fiyatı kulislerden sızdı
En güvenilen kurum anketinde son sıra şoke etti
32 ilde yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı
Şehit haberleri peş peşe geldi: 3 evladımızı şehit verdik!
İETT otobüsünde cinsel ilişki rezaleti kamerada
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''9 köyden kovduracak'', Saray'ı sallayacak dış mihraklar çıkışı
Cinsel ilişki sırasında, cinsel organı terse dönünce hastanelik oldu