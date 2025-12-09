Maymun çiçeği virüsünün yeni bir varyantı tespit edildi

  1. Anasayfa
İngiltere'de ''maymun çiçeği'' olarak bilinen mpox virüsünün yeni bir varyantının tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkede yakın zamanda Asya'ya seyahat etmiş bir kişide yeni bir rekombinant mpox virüsü tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, tespit edilen yeni mpox varyantının gen diziliminde, Clade Ib ve Clade IIb türlerine ait genetik özelliklerin bir arada bulunduğu belirtildi.

Her iki Clade’ın da dolaşımda olduğu göz önüne alındığında bunun beklenen bir durum olduğu aktarılan açıklamada, mpox virüsünün evrimleşme potansiyelinin devam ettiği ve genomik izlemenin önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKHSA Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Bölüm Başkanı Dr. Katy Sinka, “Genomik testlerimiz sayesinde bu yeni mpox türünü tespit edebildik. Virüslerin evrim geçirmesi normaldir ve daha ileri analizler mpox'un nasıl değiştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Mpox, çoğu kişi için hafif olsa da şiddetli de olabilir. Aşı olmak, hastalığa karşı kendinizi korumak için kanıtlanmış etkili bir yoldur, bu nedenle uygunsanız aşı olmayı unutmayın” ifadelerini kullandı.

