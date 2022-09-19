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Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem

Meksika Ulusal Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika 7,6'yla sallandı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremle ilgili ülkenin bazı bölgelerinde tsunami uyarıları yapıldı. Sarsıntının merkez üssünün Michoacan eyaleti açıkları olduğu belirtildi.

BAŞKENTTE SİRENLER ÇALDI

Deprem Michoacan eyaletinin yanı sıra çevresinde yer alan Colima, Guerrero, Oaxaca, Morelos eyaletlerinde ve başkent Mexico City’de hissedildi. Mexico City’de güçlü bir sarsıntı hissedilirken, deprem alarmları devreye girdi.

Yaşanan deprem ülke genelinde bugün düzenlenen Ulusal Deprem Tatbikatı’ndan yaklaşık 45 dakika sonra meydana gelirken, depremin merkez üssü Michoacan eyaletinde ve başkent Mexico City’de şu ana kadar herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Tüm kalbimizle ciddi bir şey olmamasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ise depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı.

Etiketler deprem meksika
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