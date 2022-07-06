Merak edileni açıkladı: İngiltere'de Johnson dönemi bitiyor mu?

İngiltere hükümetindeki istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama geldi. Johnson "Görevime devam edeceğim" açıklamasında bulundu.

İngiltere'de istifa dalgası derinleşiyor… Başbakan Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid’ın istifa ettiklerini açıklamalarının ardından, bugün de 2 bakan daha istifa kararı aldıklarını duyurdu. Çocuk ve aileden sorumlu Bakan Will Quince ve Ulaştırma Bakanı Laura Trott görevden ayrıldığını açıkladı.

BORİS JOHNSON'DAN AÇIKLAMA

İstifa fırtınası sonrası İngiliz Parlamentosu'nda Başbakan Boris Johnson açıklamalarda bulundu. Boris Johnson "Görevime devam edeceğim" dedi.

GÜVENOYUNU BÜYÜK FİRE İLE KAZANDI

Özellikle Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti.

Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden yüzde 40'dan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde iç siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı.