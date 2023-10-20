Mescid-i Aksa'da yine İsrail zulmü! Namaz kılanlara gaz fişeği attılar

İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurdu. Cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa çevresinde bekleyen gençlere müdahale edilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurdu.

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilerin bir kısmı kimlik kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı.

Kudüs’teki İslami Vakıflar İdaresinden AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermedi.

NAMAZ İÇİN SAF TUTTUKLARI SIRADA SALDIRDILAR

İçeri giremeyenler, namaz kılmak için Mescid-i Aksa'nın önünde saf tuttu. Tam ezan okunup namaza duracakları sırada, İsrail polisi sivillere müdahale etti. Üzerine gaz fişeği atılan kalabalık, sokaklara doğru koşarak saldırıdan kurtulmaya çalıştı.

İsrail’in getirdiği yaş sınırlaması nedeniyle normalde ortalama 70 bin ila 100 bin kişinin cuma namazı kıldığı Mescid-i Aksa’da geçen hafta yalnızca 5 bin Filistinlinin cuma namazını kılabildiği açıklanmıştı.