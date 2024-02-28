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Mussolini'nin torununa saldırı

Mussolini'nin torununa saldırı
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İtalya'da faşist diktatör Benito Mussolini'nin torunu Alessandra Mussolini, Fransa'nın Strazburg şehrinde saldırıya uğradı.

Aynı zamanda  Forza Italia partisinin Avrupa Parlamentosu Delegasyonu Başkan Yardımcısı da olan Alessandra Mussolini, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, Strazburg sokaklarında bir kişinin saldırısına uğradığını belirtti.

61 yaşındaki Mussolini, videolu paylaşımında, "İtalyanca konuşan birinin saldırısına uğradım. Burada, Strazburg'da bir dizi çılgın hakarete maruz kaldım. Koltuk değneği benzeri bir şeyi vardı. Sırtıma, omuzlarıma vurdu. Çok şiddet vardı. Çaresizim." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarını, daha sonra ulusal basınla paylaşan Mussolini, akşam yemeğine gittiği sırada tanımadığı birinin saldırısına uğradığını, kapüşonu olmasına rağmen bu kişinin kendisini tanıdığını anlattı.

Sosyal medyadan yayımladığı videonun ardından Avrupalı milletvekillerinden Mussolini'ye destek açıklamaları gelirken Alessandra Mussolini, kendisine saldıran kişi hakkında şikayette bulunmayacağını kaydetti.

Üç kez AP üyeliğine seçilen, İtalya'nın diktatör lideri Benito Mussolini'nin torunu Mussolini, İtalya'da iktidar ortağı Forza Italiadan milletvekili.

Avrupa Parlamentosu Strazburg, Brüksel ve Lüksemburg'da faaliyetlerini yürütüyor. (AA)

Etiketler Alessandra Mussolini Mussolini saldırı diktatör
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