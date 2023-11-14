NATO'dan Ukrayna itirafı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da çatışma yaşanan bölgelerde durumun Kiev açısından zor olduğunu itiraf etti.

Brüksel'de Ukrayna meselesinin de ele alınacağı AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yapan Stoltenberg, "Muharebe alanlarında zor bir durum ortaya çıktı, bu nedenle Kiev'e yardımımızı daha sürdürülebilir hale getirmek ve genişletmek şu anda çok daha fazla önem arz ediyor" dedi.

Rusya'nın kazanan taraf olmaması ve Ukrayna'nın bağımsızlığını koruması gerektiğini kaydeden Stoltenberg, Kiev'e desteği sürdürmelerinin NATO ülkelerinin çıkarına olacağı mesajını verdi.

'Ukrayna, barış anlaşmasının şartlarına kendisi karar verecek'

Bununla beraber Stoltenberg, Ukrayna'nın hangi şartlarda müzakere yapacağına ve barış anlaşması imzalayacağına kendisinin karar vereceğini söyledi.

"Ukrayna, müzakereler için hangi şartların kabul edilebilir olduğuna ve daha da önemlisi anlaşma için hangi şartların kabul edilebilir olduğuna kendisi karar verecek" diyen Stoltenberg, NATO ülkelerinin sorumluluğunun ise Kiev'i desteklemek olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, müzakere şartlarının ne kadar kabul edilebilir olacağının ise İttifak ülkelerinin sunacağı yardıma bağlı olduğunun altını çizdi.

'Baltık Denizi'ndeki varlığımızı güçlendirdik'

Stoltenberg, NATO'nun Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında ve Finlandiya ile Estonya'yı birbirine bağlayan Balticconnector boru hattında yaşanan olaylardan sonra Baltık Denizi'ndeki varlığını güçlendirdiğini belirtti.

Deniz ve havadaki devriye faaliyetlerini genişlettiklerini, Baltık ve Kuzey denizlerindeki varlıklarını güçlendirdiklerini anlatan Stoltenberg, "NATO şu anda kritik altyapının ve deniz altyapısının korunmasını güçlendirmek için İngiltere'de deniz komuta merkezi kurma sürecinde. Bu amaçla 2023 yılında NATO ve Avrupa Komisyonu'nun girişimiyle bir çalışma grubu kuruldu. Grup durum değerlendirmesine ilişkin raporlarını sundu, onların tavsiyelerini uygulamaya çalışıyoruz" dedi.