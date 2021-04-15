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Nehirden su yerine süt aktı

Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de süt taşıyan kamyon kontrolden çıkınca sütler nehre düştü. Nehirden süt aktığını gören vatandaşlar şaştı kaldı.

 Birleşik Krallık'a bağlı Galler’de nehir beyaza büründü. Carmarthenshire bölgesindeki Llanwrda kasabasında süt taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak nehre düştü. Kazanın ardından kamyondaki litrelerce süt nehre döküldü. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, nehir beyaz renge boyandığı görülüyor. Nehrin beyaz aktığını gören bir çok kişi bölgeye akın etti.

Etiketler ingiltere nehir su yerine süt süt
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