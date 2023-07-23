Netanyahu’nun Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun planlanan Türkiye ziyareti, sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

Gece saatlerinde hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kalp pili takıldı.

Netanyahu'nun ofisi Pazar günü yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki liderin sedasyona alınacağını ve başbakanlık görevini bu süre boyunca Adalet Bakanı Yariv Levin'in sürdüreceği bilgisine yer verildi.

Kısa bir video açıklamasında Netanyahu 'kendini harika hissettiğini' belirtti.

Netanyahu taburcu olur olmaz tartışmalı reform paketini 'ilerletmeyi planladığını' da sözlerine ekledi.

Netanyahu'nun ne zaman taburcu edileceğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Başbakanın sağlık sebepleri nedeniyle önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de ileri bir tarihe ertelendi.