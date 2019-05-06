Nijer'de facia: 55 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Bazoum Muhammed, olay yerinde yaptığı açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde tankerin park ederken devrildiğini ve taşıdığı yakıtın sızmaya başladığını belirtti.

Muhammed, “Çevredeki insanlar sızan yakıtı borularla çekmeye başladı. Bu insanlardan biri tankerin yanına kontağı kapatılmamış bir motosikletle geldi. Patlamaya bu motosikletin motorundaki bir kıvılcım neden oldu” ifadelerini kullandı.

Bakan Muhammed, olayda 55 kişinin öldüğünü, çoğu ikinci ve üçüncü dereceden yanık taşıyan 37 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay yerini inceleyen Başbakan Brigi Rafini de devletin yaralılara destek vereceğini belirtti. Petrol üretmeye 2012’de başlayan Nijer’de o tarihten bu yana ilk kez tanker patlaması yaşandı.