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  3. 06 Mart 2018 20:12

O ülkede korkutan deprem ! Beşik gibi sallandı

Pasifik Okyanusu'nun güneğindeki Papua Yeni Gine'de 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

O ülkede korkutan deprem ! Beşik gibi sallandı
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Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki Papua Yeni Gine'de Richter ölçeğine göre 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 6,7 büyüklüğündeki depremin merkez  üssünün Papua Yeni Gine'nin doğusundaki Porgera şehrinin 112 kilometre  güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yerin yaklaşık 23 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can  kaybı ve maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede 5,1 ve 5 olan iki deprem daha  yaşandığı belirtildi. Depremin meydana geldiği bölgede nüfus yoğunluğunun az olduğu  kaydedildi. Porgera şehrine 89 kilometre mesafede 25 Şubat'ta meydana gelen 7,5  büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaşamını yitirmişti.

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