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O ülkede toplu taşımada maske zorunluluğu kalkıyor

O ülkede toplu taşımada maske zorunluluğu kalkıyor
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Almanya’da beş eyalette, korona tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında uygulanan maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan bazı önlemler kaldırılıyor.

Bu kapsamda bir adım da Almanya'dan geldi.

AA'nın haberine göre Almanya’da beş eyalette, korona tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında uygulanan maske takma zorunluluğu kaldırılacak.

Bazı eyaletlerde daha önce kalkmıştı
Eyalet sağlık bakanlıklarının açıklamalarına göre, Saksonya'da otobüslerde, trenlerde ve tramvaylarda FFP2 maskesi takma zorunluluğu 16 Ocak’ta, Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de 2 Şubat’ta kaldırılacak. Thüringen eyaletinde ise maske zorunluluğuna 3 Şubat’ta son verilecek.

Schleswig-Holstein, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde ise toplu taşıma araçlarında zorunlu maske zorunluluğu bu yılın başında kaldırılmıştı.

Eyalet sağlık bakanlıkları, Kovid-19 vakalarının azaltılıp sağlık sisteminde yoğunluk yaşanmasını önlemek için maske takma zorunluluğunu sürdürmüştü.

Etiketler almanya maske toplu taşıma
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