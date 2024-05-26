O ülkede toprak kayması: En az 670 kişi hayatınıkaybetti

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde ölü sayısının 670'in üzerine çıktığını tahmin ediyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün Papua Yeni Gine şefi Serhan Aktoprak, gerçekleşen toprak kayması felaketindeki tahmini ölü sayısının 100'den 670'e yükseldiğini açıkladı.

EN AZ 150 EV TOPRAK ALTINDA

Revize edilen ölü sayısı Yambali köyü ve Enga eyaleti yetkililerinin toprak kayması nedeniyle 150'den fazla evin toprak altında kaldığı yönündeki hesaplamalarına dayanıyor. Önceki tahmin 60 evin gömüldüğüne yönelikti.

AP'ye konuşan Aktoprak, "Şu anda 670'den fazla kişinin toprak altında olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Yerel yetkililer facianın yaşandığı cuma günü ölü sayısının 100 veya daha fazla olduğunu belirtmişti. Bu sabaha kadar ise yalnızca beş cenaze ve altıncı kurbanın bir bacağı bulunmuştu.

HAYATTA KALANLARI BULMA UMUDU TÜKENDİ

Papua Yeni Gine hükümeti resmi olarak daha fazla uluslararası destek talep etmesi gerekip gerekmediğini değerlendiriyor.

Aktoprak, kurtarma ekiplerninin toprak altında 6 ila 8 metre derinlikte hayatta kalanları bulma umudunu kaybettiğini söyledi.

ARAZİDE TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Hükümet yetkilileri, üç ila dört futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan ve ana otoyolu kesen devasa toprak yığınının her iki tarafında daha güvenli bir zeminde tahliye merkezleri kuruyor.

Heyelanın gerçekleştiği arazi hala kaydığı için enkaz üzerinde çalışmak zor ve kurtarma ekipleri için tehlike teşkil ediyor.