  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Akılalmaz olay! Öldü sanılan çocuk tabutta uyandı

Öldü sanılan çocuk tabutta uyandı

Öldü sanılan çocuk tabutta uyandı

Meksika'da öldü sanılarak tabuta konulan 3 yaşındaki çocuğun nabzının ortaya çıktı.

Akıllara durgunluk veren olay Meksika'nın Villa de Ramos kentinde yaşandı. 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza, mide ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikayetleriyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Burada, doktorlar ilk müdahaleyi yapsa da ailesine kızlarını daha kapsamlı bir hastaneye götürmelerini tavsiye etti.

BAŞKA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Bunun üzerine anne ve küçük kızını başka bir hastaneye götürmek için yola koyuldu. Burada doktor, 3 yaşındaki Camila'ya ağrı kesici ve ateş düşürücü verip hastaneden taburcu etti. Annesine, kızına bol bol su içirmesini, meyve yedirmesini önerdi.

ANNESİNİ ZORLA UZAKLAŞTIRDILAR
Ancak küçük kız, ilaçlara rağmen kusmaya devam etti. Ailesi daha da endişelenirken bu kez acil servisin yolunu tuttu. Annesi "Kızıma oksijen vermeleri uzun sürdü" dedi. Hemşirelerin kızının damarını bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

10 dakika sonra hemşire sonunda damara ulaşmayı başarırken, küçük kızın annesinden ayrıldığı belirtildi. Anne, "Hala bana sarılıyordu, onu zorla alıp götürdüler. 'Huzur içinde yatmasına izin vermelisin' dediler" dedi.

SU KAYBINDAN ÖLDÜĞÜ SÖYLENDİ
Annenin, kızından ayrı ve kilitli bir odada tutulduğu ortaya çıkarken, buradan kaçan anne kızını görmek istedi ama bir türlü başaramadı. Saatler sonra ise kendisine kızının su kaybı nedeniyle öldüğü söylendi.

HALÜSİNASYON GÖRÜYORSUN DEDİLER
Büyük bir üzüntü yaşayan aile, ertesi gün cenaze töreni için bir araya geldiğinde hayatlarının şokunu yaşadı. Anne Mendoza, küçük kızının tabutunun penceresinin buğulandığını fark etti. Şok içerisinde durumu yakınlarıyla paylaşırken, ona halüsinasyon gördüğü söylendi. Çaresiz anne, onları dinledi, tabutu açmaktan vazgeçti.

KÜÇÜK KIZIN NABZININ ATTIĞI FARK EDİLDİ
Ancak Camila'nın babaannesi küçük kızın gözlerini hareket ettirdiğini söylediğinde her şey bir anda değişti. Bir anda cenaze töreni karıştı, Hemen tabutu açan aile, küçük kızlarının nabzının attığını fark etti. Ambulans çağrıldı. Ölmediği anlaşılan küçük kız, acil şekilde yine Salinas de Hidalgo hastanesine götürüldü.

Etiketler meksika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gülşen gözaltına alındı
Oğuzhan Koç bekarlığa böyle veda etti
İkinci el araç satışlarında bir düzenleme daha
İstanbul'da gök delindi! Sağanak yağış hayatı felç etti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısından ''yok artık'' dedirten yanıt
Dolar 2022'nin yeni zirvesini gördü! Euro ve altın da yükselişte!
Kazada aracında sıkışıan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu açıklandı
AK Parti ''müjdeleri'' peş peşe açıklayınca... Erken seçim için sürpriz tarih iddiası!
MEB de Gülşen için harekete geçti
Demirel yaptırdı, Sezer kaldırdı, Erdoğan denize indirdi! İşte yüzen saray!