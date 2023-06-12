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Öldü sanılan kadın tabutun içinde hareket etti!

Öldü sanılan kadın tabutun içinde hareket etti!
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Ekvador'da inanılmaz bir olay gerçekleşti. Çldüğü sanılan kadın, tabutun içinde hareket edince hastanede tekrar tedavi altına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ekvadorlu 'Bella Montoya' isimli kadının tabutunda iki kişi tarafından taşınırken derin derin nefes aldığı görüldü.

76 yaşındaki kadının oğlu Gilbert Balbern, ülke basınına verdiği demeçte olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

5 saatin ardından Montoya'nın sol eliyle tabuta vurduğunu söyleyen Balbern, pazar günü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan annesini ziyaret ettiğini söyledi.

Ekvador medyası ilginç olayı, kadının 'dirilişini' kutlayan manşetlerle duyururken Balbern, demecinde şu ifadeleri kullandı:

"Annem oksijen alıyor. Kalbi stabil. Doktor elini çimdikledi ve annem buna reaksiyon gösterdi. Bana bunun iyi olduğunu söylediler çünkü bu, onun yavaş yavaş yaşam belirtisi gösterdiği anlamına geliyor."

ÖLÜM BELGESİ BİLE VERİLMİŞ
"Bize bir ölüm belgesi bile verdiler" diyen Balbern, cuma günü sahil kasabası Babahoyo'daki Martin Icaza Devlet Hastanesi'nde öldüğü ilan edilen Montoya için tabut bağışı ayarlamak zorunda kaldığını söyledi.

Balbern, "Yavaş yavaş ne olduğunu anlıyorum. Şimdi sadece annemin sağlığının düzelmesi için dua ediyorum. Onun hayatta ve yanımda olmasını istiyorum" dedi.

TEDAVİ SÜRECİ DENETLENECEK
Ekvador Sağlık Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, yaşlı kadının felç şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve hayata döndürme girişimlerine yanıt vermeyerek kardiyak arreste girdiğini, bu nedenle görevli doktorun ölümünü doğruladığını açıkladı.

Bakanlık, olayı araştırmak için bir komite kurduğunu ve Montoya'nın tedavi sürecinin denetleneceğini duyurdu.

Etiketler ölüm dirilme kadın hareket
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