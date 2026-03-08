  1. Anasayfa
Orta Doğu'da yeni cephe açıladı: BAE'den İran'a ilk saldırı

Orta Doğu'da yeni cephe açıladı: BAE'den İran'a ilk saldırı
Orta Doğu'da süregelen savaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İran arasında yeni bir boyuta taşınmış görünüyor. İsrail basını, BAE'nin İran'da bir tuz arıtma tesisini hedef aldığını öne sürdü. BAE Savunma Bakanlığı ise ülkeye yönelik füze ve İHA tehditlerine karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı.

ABD-İsrail ile İran arasında süren çatışmalar, Orta Doğu'daki güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor. İsrail yayın kuruluşu Kan News tarafından ortaya atılan "BAE'nin İran'a ilk kez saldırdığı" yönündeki iddialar, bölgedeki jeopolitik dengelerin ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hava Savunma Sistemleri Devrede

İddiaların merkezinde, İran'a ait bir tuz arıtma tesisinin hedef alındığı bilgisi yer alıyor. Bu gelişmelere paralel olarak Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama geldi. Bakanlık, ülkenin hava savunma sistemlerinin, İran kaynaklı olduğu değerlendirilen füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı aktif bir şekilde kullanıldığını bildirdi.

Güvenlik Uyarıları ve Vatandaşlara Çağrı

BAE genelindeki farklı bölgelerde duyulan patlama seslerinin, savunma sistemlerinin hedefleri imha etmesi sonucu yaşandığı belirtildi. Savunma Bakanlığı, vatandaşları yetkili kurumların güvenlik talimatlarına riayet etmeleri konusunda uyardı.

 Söz konusu olay, Körfez ülkeleri ile İran arasındaki ilişkilerin hiç olmadığı kadar gergin bir sürece girdiğini gösteriyor. Uzmanlar, BAE'nin hava sahasını koruma çabası ve İran'a yönelik olduğu iddia edilen operasyonun, önümüzdeki günlerde bölgedeki diplomatik ve askeri hamlelerin hız kazanmasına neden olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

DHA

