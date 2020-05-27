Osmanlı torunu devlet başkanından corona virüsü itirafı

2019 yılının Şubat ayında yapılan seçim ile göreve başlayan El Salvador’un “Osmanlı torunu” olan Devlet Başkanı Nayib Bukele açıklamalarda bulundu. Henüz bilimsel olarak yan etkileri bilinmeyen ve corona virüsüne karşı etkisinin kanıtlanmadığı hidroksiklorokin isimli ilaç ile ilgili konuşan Bukele, ABD Başkanı Trump’ı doğrular yorumlarda bulundu.

Geçen hafta yaptığı açıklamalarda, “haftalardır” bu ilacı aldığını söyleyen Trump, “Sandığınızdan çok daha fazla isim bu ilacı kullanıyor” demişti. Bukele bugün, “Birçok dünya lideri corona virüsünü kendilerinden uzak tutmak için bu ilacı kullanıyor. Ben de bu ilacı önlem amaçlı kullanıyorum, ABD Başkanı Trump da önlem amaçlı kullanıyor. Birçok lider bunu önlem amaçlı kullanıyor” ifadesini kullandı.

Sıtmaya karşı geliştirilen ilacın oluşabilecek yan etkileri dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü deneme ve test çalışmalarını askıya almıştı.

FİLİSTİN’DEN GÖÇ ETTİ

Orta Amerika'nın en küçük ve en yoğun nüfusuna sahip ülkesi olan El Salvador'da yaklaşık 6,5 milyon kişi yaşıyor.

El Salvador'da Filistin'den kaçan 100.000 El Salvadorlu yaşadığı tahmin ediliyor. Kudüs ve Beytüllahim'den gelen bu Filistinliler o dönem Osmanlı toprağı olan bölgede yaşadıkları için “Türk” lakabıyla anılıyordu.