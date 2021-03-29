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Pakistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ülkenin Başbakanı da koronavirüse yakalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmayı sürdürmelerini istedi.

Alvi, daha önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulmuştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta, Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

 

Etiketler Arif Alvi cumhurbaşkanı pakistan koronavirüs test sonucu
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