Pakistan Cumhurbaşkanı koronavirüse yakalandı
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ülkenin Başbakanı da koronavirüse yakalanmıştı.
Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmayı sürdürmelerini istedi.
Alvi, daha önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulmuştu.
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta, Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
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