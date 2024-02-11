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Pakistan'da sandıktan İmran Han'ın partisi çıktı

Pakistan'da sandıktan İmran Han'ın partisi çıktı
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Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar seçimleri ilk sırada tamamlarken, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi ise ikinci sırada tamamladı.

Pakistan seçimlerini tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar birinci sırada, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi ikinci sırada tamamladı.

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan ve oy sayımının uzun sürmesi nedeniyle ülkede krize neden olan Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimlerinde sonuçlar netleşti.

TUTUKLU ESKİ BAŞBAKANIN DESTEKÇİLERİ SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKTI

Sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han destekli bağımsızlar seçimleri ilk sırada tamamlarken, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi ise ikinci sırada tamamladı.

PAKİSTAN'DAKİ SEÇİMLER

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona ermişti. Oy sayımının uzun sürmesi ülkede gerilime neden olmuştu. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, seçim sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine atıfta bulunarak, "Elektronik oylama makineleri olsaydı, bugün Pakistan bu krizden kurtulmuş olacaktı." açıklamasını yapmıştı.

Etiketler pakistan seçim imran han
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