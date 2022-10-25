  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Parçalı Güneş tutulmasına yoğun ilgi

Parçalı Güneş tutulmasına yoğun ilgi

Parçalı Güneş tutulmasına yoğun ilgi
Güncelleme:

Yılın ikinci ve son tutulması olan parçalı Güneş tutulması Pakistan’da yoğun ilgi görürken, Karaçi’de bazı aileler çocuklarını deniz kenarına götürerek iyileşmeleri için kuma gömdü.

Yılın ikinci ve son tutulması olan parçalı Güneş tutulması Pakistan’da yoğun ilgi görürken, Karaçi’de bazı aileler çocuklarını deniz kenarına götürerek iyileşmeleri için kuma gömdü.
Yılın ikinci ve son Güneş tutulması gerçekleşti. Pakistan’ın birçok şehrinde izlenebilen parçalı Güneş tutulmasına halk yoğun ilgi gösterdi. Pakistan’da yerel saatle 13.58’de başlayan tutulma, 18.02’de sona erdi. Güneş tutulması başkent İslamabad, Karaçi, Lahor, Peşaver, Quetta ve diğer birçok şehirde görüldü.

Çocuklar tutulma sırasında kuma gömüldü
Karaçi’de bazı aileler Güneş tutulması sırasında deniz kenarına götürdükleri çocuklarını kuma gömdü. Bedenlerinin yarısı kuma gömülen felç ve benzeri kronik hastalıkları olan çocukların, güneş ışınları sayesinde iyileşeceklerine inanılıyor.

Etiketler güneş tutulma pakistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü manken ötenazi ile yaşamına son verdi
Dolandırıcılıkta akılalmaz yöntem! Saniyeler içinde şifreleri ele geçiriyorlar
Fakıbaba'nın ''Arsaları sattılar'' dediği başkan sessizliğini bozdu
Acun Ilıcalı Survivor 2023 bombasını patlattı
Cumhur İttifakı'nda çatlak! Bahçeli'den AK Partili Mahir Ünal'a sert sözler
Yargıtay'dan kapı önüne ayakkabı bırakanlara kötü haber
WhatsApp'tan erişim sorunu açıklaması
Berna Keklikler süper minili pozuyla yorum yağmuruna tutuldu: ''Bu kadarı fazla''
Türkiye'nin ilk kadın korucusu hayatını kaybetti
''Dünyanın en kirli adamı'' olarak tanınmıştı! 94 yaşında hayatını kaybetti