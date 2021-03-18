Paşinyan perişan! Ermenistan erken seçime gidiyor!

INTERFAX haber ajansının bir bakana dayandırdığı haberinde Ermenistan bugün yada cuma günü erken seçime gidileceğini ilan edecek.

Geçen yıl Azerbaycan ile Dağlık Karabağ üzerinden savaşan ve büyük kayıplarla ayrılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a bir kötü haber de mahkemeden geldi.

İstifa çağrılarına kulaklarını tıkadıktan sonra Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın “İstifa tavsiyesi” üzerine büyüyen olaylarda bugün kritik bir gelişme yaşandı.

Paşinyan’ın geçen ay görevden aldığı Onik Gasparyan ile ilgili davada Ermeni yargısı, Gasparyan’ın yüksek mahkeme kararı verilene kadar görevinde kalmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül’de Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim patlamıştı… Taraflar birbirini bölgeye saldırmakla suçlarken, yaşanan gerilimi masa başında çözmek için uluslararası çaba sarf edildi.

Fakat taraflar masaya oturmasına rağmen çatışma ve ölüm devam etti. Ermenistan ordusu, başta Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence olmak üzere birçok yerleşim birimine saldırdı.

27 Eylül sabahı başlayan çatışmalar aralıklı olarak devam ederken şu ana kadar yaşanan gerilimde yaklaşık 140 sivil yaşamını yitirirken binlerce insan da yaralandı.

Yetkililer yaşanan çatışmada yaşamını kaybeden askerlerin sayısını açıklamazken bunun da 5 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

2020 yılının kasım ayında taraflar anlaşma için masaya oturmuştu. Putin’in arabuluculuğundaki anlaşmada Aliyev ve Paşinyan’ın imzaları ile birlikte tansiyon düşmüştü.

ANLAŞMADA ERMENİSTAN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞTİ

9 maddelik anlaşmayla birlikte Ermenistan´ın yenilgiyi kabul ettiğini ifade eden Aliyev, 27 Eylül’den bu yana 300 yerleşim yerinin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını söylemişti.

Aliyev, anlaşma detayları kapsamında Ağdam bölgesinin 20 Kasım´a kadar, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini ifade etmişti.