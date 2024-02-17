  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Pentagon yenilgiyi kabul etti

Pentagon yenilgiyi kabul etti

Pentagon yenilgiyi kabul etti
Güncelleme:

Ukrayna ile Rusya arasındaki kanlı savaş tüm hızıyla sürerken, Pentagon'dan bir ilk olarak tarihe geçen bir açıklama geldi. Bir Pentagon yetkilisi, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardımlarının devam etmemesi halinde, Avdeyevka’daki geri çekilmenin yeni yenilgilerin habercisi olacağını belirtti.

Pentagon yetkilisi, ABD’nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yardımlarının devam etmemesi halinde, Avdeyevka’daki geri çekilmenin yeni yenilgilerin habercisi olacağını belirtti. Gazetecilere konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Avdeyevka'daki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yeni yenilgilerin habercisi olabileceğini söyledi.

Yetkili, "Ukraynalıların mühimmatlar başta olmak üzere, kritik stoklarının tükendiğini görüyoruz. Bunu, ek finansman almazsak olacakların habercisi olarak görüyoruz. Cephe hattında birliklerin cephaneliklerinin tükendiği başka birçok nokta olacak” dedi.

ABD ve müttefiklerinin Kongre'nin tahsisi üzerinde anlaşamadığı 60 milyar dolar olmadan Ukrayna birliklerinin Rus ordusuna karşı hiçbir şansının olmayacağını belirten Pentagon yetkilisi, “Risk artık inanılmaz derecede yüksek" diye konuştu.

Daha önce The Washington Post gazetesi Ukrayna ordusunun Avdeyevka’dan kısmen çekilmeye başladığını belirterek şehrin teslim edilmesinin an meselesi olduğunu kaydetmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Avdeyevka'nın yakında Rus Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına girebileceğini belirterek, bu durumun büyük ölçüde Washington'un Kiev'e yeni askeri yardım gönderememesi nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde ortaya çıkan mühimmat sıkıntısından kaynaklandığını ifade etmişti.

Etiketler abd Rusya ukrayna Pentagon yenilgi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hande Erçel okyanusun ortasındaki cennet adadaki pozları ile sosyal medyayı salladı Hande Erçel okyanusun ortasındaki cennet adadaki pozları ile sosyal medyayı salladı İYİ Parti bir adayını geri çekti İYİ Parti bir adayını geri çekti Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi 16 ilde büyük operasyon: Yüzden fazla gözaltı var 16 ilde büyük operasyon: Yüzden fazla gözaltı var İstanbul'da kaymakamlık lojmanına saldırı! Saldırı anı kamerada İstanbul'da kaymakamlık lojmanına saldırı! Saldırı anı kamerada Öğretmene TÜGVA cezası Öğretmene TÜGVA cezası Yalı Çapkını'nda izleyiciyi şoke eden ölüm... Diziye böyle veda etti Yalı Çapkını'nda izleyiciyi şoke eden ölüm... Diziye böyle veda etti Müge Anlı'da kocasına kuzen, annesine teyze, bebeğine kardeş dedi, canlı yayınına polis geldi Müge Anlı'da kocasına kuzen, annesine teyze, bebeğine kardeş dedi, canlı yayınına polis geldi Kamu bankalarından kredi kartları için dikkat çeken karar Kamu bankalarından kredi kartları için dikkat çeken karar Erzincan'daki maden faciasının bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Erzincan'daki maden faciasının bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi