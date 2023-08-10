Piyasalar bu haberi bekliyordu: ABD'de enflasyon verisi açıklandı

ABD'de TÜFE temmuz ayında yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış gerçekleştirdi.

ABD'de TÜFE temmuz ayında yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış gerçekleştirdi. Yıllık TÜFE yüde 3,2 artış kaydetti. Yıllık çekirdek TÜFE yüzde 4,7 ile beklentilerin altında arttı.



Temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydederken, yıllık TÜFE yüzde 3,2 oldu. Yılılk enflasyonun yüzde 3,3 olması bekleniyordu. Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek enflasyon da yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçeleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Verinin ardından altının onsu kazanımlarını artırırken, dolar endeksi düşüşe geçti.

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz artış sürecine ara verirken enflasyon verisini yakından takip ediyor. Enflasyondaki yavaşlama sıkı para politikasınının daha erken biteceğine işaret ediyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik sinyal veriyor.