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  3. 27 Nisan 2019 11:40

Polis baskınında 6'sı çocuk, 15 ölü !

Sri Lanka'da polisin bir eve düzenlediği baskında çıkan çatışmada 15 kişi öldü.

Polis baskınında 6'sı çocuk, 15 ölü !
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Polis sözcüsü Ruwan Gunasekara, polisin, militanların saklandığı  ihbarı üzerine bir eve polisin baskın düzenlediğini ve çatışma çıktığını  kaydetti.

Şüpheli grupla polis arasında çıkan çatışmanın ardından evde 6'sı  çocuk 15 kişinin cesedinin bulunduğunu ifade eden Gunasekara, 3 şüphelinin de  yaralandığını söyledi.

Gunasekara, öldürülenlerden bazılarının Paskalya gününde  terör  saldırıları düzenleyenlerden olduğunun sanıldığını ifade etti.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini  sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve  Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı  Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar  gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki  konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini  açıkladı.

Hükümet, Paskalya gününde yaşanan saldırılardan Ulusal Tevhid Cemaati  adlı yerel terör örgütünü sorumlu tutmuştu. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü  Rajitha Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin  desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etmişti.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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