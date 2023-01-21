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Polis, kemer takmayan İngiltere Başbakanı'nı affetmedi

Polis, kemer takmayan İngiltere Başbakanı'nı affetmedi
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, sosyal medyadaki videosunda hareket halindeki arabada emniyet kemersiz olarak görüntülenince polis tarafından dün para cezasına çarptırıldı.

İngiltere’nin Lancashire kenti polisi, Başbakan Rishi Sunak’ın bir hükümet kampanyasıyla ilgili aracı sürüş halindeyken çektiği videoda emniyet kemeri takmaması üzerine dün açıklama yapıp, Başbakan Sunak’a ceza verdiğini duyurdu. Polis açıklamasında Başbakan Sunak’ın adını vermeyerek “Lancashire'da hareket halindeki bir arabada yolcu iken emniyet kemerini takmayan bir kişiyi gösteren bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından, bugün (20 Ocak Cuma) Londra'dan 42 yaşındaki bir erkeğe ceza verdik” ifadelerini kullandı.

DUYURU 4 MİLYONUN ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Polisin Twitter duyuruları normalde en fazla 10 bin görüntülenme alırken, Başbakanın isminin açıklanmadığı duyuru, 4 milyonun üzerinde görüntülenme aldı. Başbakanlıktan basına yapılan açıklamada Sunak’ın kemer takmayarak hatalı davrandığını belirttiği ve özür dilediği ifade edildi.

DHA

Etiketler ingiltere başbakan polis kemer cezası
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