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Putin - Zelenski görüşmesi Türkiye'de olacak!

Putin - Zelenski görüşmesi Türkiye'de olacak!

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler devam ederken Putin ve Zelenski'nin İstanbul veya Ankara'da görüşebileceği açıklandı.

Rusya ile müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Arakhamia, yerel televizyon kanallarına, Ukrayna- Rusya müzakerelerindeki durumu değerlendirdi.

 "GÖREVİMİZ OLASI TOPLANTIYA HAZIRLANMAK"
İstanbul'da yaptıkları müzakerelerde Ukrayna'nın önerdiği barış antlaşması taslağının Ruslar tarafından Kırım sorunu dışında sözlü şeklide kabul edildiğini belirten Arakhamia, şunları söyledi:

"Rus tarafı, taslak belgenin Ukrayna ve Rusya liderleri arasında doğrudan istişarelerde bulunmak için yeterince geliştirildiğini doğruladı. Şimdi bizim görevimiz, daha önce değindiğimiz konuları son aşamaya getirmek ve olası devlet başkanları toplantısına hazırlanmaktır."

ANKARA VE İSTANBUL İHTİMALİ
Arakhamia, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü, iki liderin görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını beyan ettiğini hatırlatarak "Devlet başkanlarının görüşmesinin tarihi ve yeri henüz belli değil. Büyük ihtimalle İstanbul'da veya Ankara'da olacak." dedi.

Etiketler rusya ukrayna müzakere ateşkes
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