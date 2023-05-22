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Rus keskin nişancıların operasyon görüntüleri yayınlandı

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik bir yılı aşkın süredir devam eden işgal harekatında Rus keskin nişancıların Ukrayna ordusuna düzenlediği operasyonların termal kamera ile çekilmiş görüntülerini yayınlandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken Rus güçleri, keskin nişancı atışlarını ve operasyonlarını yayınladı.

Görüntülerde birçok Ukrayna askerinin vurulduğu görüldü. Kayıtlar, termal dürbünlere takılan kameralar ile alındı.

Etiketler rusya rus güçleri rus keskin nişancılar keskin nişancı ukrayna
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