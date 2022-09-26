  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya ile Japonya arasında casus krizi: Verileri toplarken yakalandı

Rusya ile Japonya arasında casus krizi: Verileri toplarken yakalandı

Rusya ile Japonya arasında casus krizi: Verileri toplarken yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya’nın Vladivostok Başkonsolosu Motoki Tatsunori'yi istihbarat verileri toplarken yakaladı

Rusya, Japon Konsolosu istihbarat verileri toplarken yakaladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya’nın Vladivostok Başkonsolosu Motoki Tatsunori'yi, batı yaptırımlarının Primorskiy Krayı bölgesine etkilerine dönük önemli ve dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında toplarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Japonya'nın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Japonya'nın Vladivostok Başkonsolosunun Rusya Federasyonu'na aykırı faaliyetleri nedeniyle ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği bilgisi verildi" denildi.

Başkonsolos Tatsunori'nin 48 saat içerisinde Rusya topraklarını terk etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Rusya’nın olayın ardından Japonya'ya nota verdiği aktarıldı.

Etiketler rusya dışişleri japonya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Veliler dikkat: Eğer çocuğunuz TV izlerken bunu yapıyorsa...
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı 1 yıllığına parti üyeliğinden çıkardı
Cumhur İttifakı ve Abdullah Gül ile ilgili olay olacak sözler
Avrupa onu konuşuyor: Zehra Güneş İtalya'yı salladı
Türkiye'nin en ucuz domatesi burada yetişiyor
''Çılgın Proje'' Kanal İstanbul için ''çılgına çevirecek'' iddia: Hangi ülkeye satılacak ?
Burak Elmas'tan zehir zemberek Fatih Terim açıklaması
Erdoğan'dan sosyal konut için yeni tarih
Türkiye'den adaları silahlandıran Yunanistan'a karşı hamle
Polisler onları denizin üstünde koşarak yakaladı