Rusya ile Japonya arasında casus krizi: Verileri toplarken yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya’nın Vladivostok Başkonsolosu Motoki Tatsunori'yi istihbarat verileri toplarken yakaladı

Rusya, Japon Konsolosu istihbarat verileri toplarken yakaladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya’nın Vladivostok Başkonsolosu Motoki Tatsunori'yi, batı yaptırımlarının Primorskiy Krayı bölgesine etkilerine dönük önemli ve dağıtımı sınırlı bilgileri para karşılığında toplarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Japonya'nın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Japonya'nın Vladivostok Başkonsolosunun Rusya Federasyonu'na aykırı faaliyetleri nedeniyle ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği bilgisi verildi" denildi.

Başkonsolos Tatsunori'nin 48 saat içerisinde Rusya topraklarını terk etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, Rusya’nın olayın ardından Japonya'ya nota verdiği aktarıldı.