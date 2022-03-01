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Rusya, İsviçre'ye hava sahasını kapattı

Rusya, İsviçre'ye hava sahasını kapattı

Rusya, İsviçre'nin yaptırımlarına karşılık olarak bu ülkeye hava sahasını kapatma kararı aldı.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 6’ncı gününde de devam ederken, birçok ülke Rusya’ya karşı yaptırım kararı almayı sürdürüyor. Rusya’dan da yaptırımlara hızlı cevap gelirken, Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), İsviçre’ye ait sivil uçaklara kısıtlama getirildiğini duyurdu. Rosaviatsiya tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Dün uluslararası hukuka uygun olarak, İsviçre’nin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen ve/veya Rusya’da tescilli sivil uçakların uçuşlarına ilişkin yasağına cevaben, İsviçre’de işletilen ve/veya tescil edilen sivil uçakların uçuşlarına kısıtlama getirildi” ifadelerine yer verildi. İsviçre Federal Konseyi dün yaptığı açıklamada insani, tıbbi ve diplomatik nedenler dışında Rus uçuşlarına hava sahasını kapatma kararı almıştı.

Etiketler rusya hava sahası isviçre yaptırım
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