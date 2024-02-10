Rusya Odessa'yı İHA'larla vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna'ın Odessa Bölgesi Rus Şahed tipi insansız hava araçlarının art arda vuruldu. Ukrayna 21 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna'ın Odessa Bölge Vali Oleh Kiper bugün yaptığı açıklamada, Rus Şahed tipi insansız hava araçlarının art arda dalgalar halinde bölgeyi gece boyunca vurduğunu belirtti. Vali, hava savunmasının en az 21 insansız hava aracını düşürdüğünü, şarapnel ve enkazların dört kişiyi yaraladığını söyledi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

The Kyiv Independent'ta yer alan habere göre Vali Kiper, Ukrayna hava savunmasının ilk saldırı dalgasında dokuz insansız hava aracının tamamını, ikinci ve üçüncü dalgada ise 12 insansız hava aracını düşürdüğünü ekledi.

Yaralanan dört kişinin tamamı liman tesislerinin çalışanları olduğu ifade edildi. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca saldırılarıların Tuna Nehri'ndeki liman tesislerine ve liman kenti İzmail ve çevresindeki diğer sivil altyapıya da zarar verdi.