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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan tatbikat duyurusu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan tatbikat duyurusu
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ülkenin kuzeydoğusunda Nikolay Yevmenov komutasında "Finval-2023" adlı askeri tatbikatın başlatıldığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda "Finval-2023" isimli askeri tatbikatın başladığını duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Donanması Komutanı Nikolay Yevmenov komutasında yapılan tatbikatın Kuzey Deniz rotasını korumaya yönelik olduğu kaydedildi.

Taktik içerikli tatbikatın Bering Denizi'nde, Çukotka açıklarında ve yarımadasında yapıldığı belirtilen açıklamada, tatbikata yaklaşık 10 bin askeri personel ile gemi, denizaltı, uçak, helikopter, kıyı füze sistemleri dahil 50'den fazla askeri teçhizatın katıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Tatbikatın tüm bölümleri doğası gereği savunma amaçlıdır ve Rusya'nın kuzeydoğu sınırlarındaki operasyonlar için kuvvet ve birliklerin eğitimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Finval-2023" tatbikatının ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Etiketler rusya savunma duyuru
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