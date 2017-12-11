Rusya resmen duyurdu: Suriye'den çekiliyoruz
Rusya resmen duyurdu: Suriye'den çekiliyoruz
İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza ! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza ! Ölü ve yaralılar var
Saldırı hazılığındaki teröristler neye uğradığını şaşırdı !
Saldırı hazılığındaki teröristler neye uğradığını şaşırdı !
Beyoğlu'nda çöken binadan acı hahber geldi !
Beyoğlu'nda çöken binadan acı hahber geldi !
TSK'dan flaş açıklama ! ABD ve Iraklı komutanlar Ankara'ya geliyor
TSK'dan flaş açıklama ! ABD ve Iraklı komutanlar Ankara'ya geliyor
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için flaş karar
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için flaş karar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olaylı gün !
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olaylı gün !
New York'ta neler oluyor ? İlk görüntüler geldi
New York'ta neler oluyor ? İlk görüntüler geldi
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya
  4. 11 Aralık 2017 22:12

Rusya resmen duyurdu: Suriye'den çekiliyoruz

Rusya Savunma Bakanı, Rus askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığını açıkladı.

Rusya resmen duyurdu: Suriye'den çekiliyoruz
A+ A-

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'den çekilme sürecinin başladığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye ziyareti sırasında Rus askerlerinin çekilmesi için talimat vermişti.

Suriye'deki Lazkiye'deki Hmeymin üssünü sürpriz bir şekilde  ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki Rus askerlerinin büyük bölümünün çekilmesi için talimat vermişti.

Suriye ordusuna 2015'ten bu yana destek veren Rusya, ülkedeki hava operasyonlarını Hmeymim üssünden yönetiyor. 

Putin'den Türkiye ziyareti öncesi flaş karar: Ordusunu Suriye'den çektiPutin'den Türkiye ziyareti öncesi flaş karar: Ordusunu Suriye'den çekti

Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama

 

rusya , suriye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM