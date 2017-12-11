Rusya resmen duyurdu: Suriye'den çekiliyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'den çekilme sürecinin başladığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye ziyareti sırasında Rus askerlerinin çekilmesi için talimat vermişti.

Suriye'deki Lazkiye'deki Hmeymin üssünü sürpriz bir şekilde ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki Rus askerlerinin büyük bölümünün çekilmesi için talimat vermişti.

Suriye ordusuna 2015'ten bu yana destek veren Rusya, ülkedeki hava operasyonlarını Hmeymim üssünden yönetiyor.





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