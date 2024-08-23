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Rusya'da hapishanede isyan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da hapishanede isyan çıktı: Ölü ve yaralılar var
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Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede çıkan isyanda cezaevi görevlilerinden birinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Rusya hapishane isyanıyla sarsıldı. İsyanda mahkumlar bazı cezaevi personelini rehin aldı. Olaylar sırasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinden (FSİN) yapılan açıklamada, 19 numaralı hapishanede disiplin komisyonu toplantısı sırasında bazı mahkumların personeli rehin aldığı belirtildi.

Rehinelerin serbest bırakılması için çalışma yapıldığı ve yaralıların bulunduğu kaydedilen açıklamada, hapishaneye destek güçlerinin gönderildiği ifade edildi.

1 CEZAEVİ GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Volgograd Valisi Andrey Boçarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 cezaevi görevlisinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin operasyon yürüttüğünü belirten Boçarov, sivil nüfusa yönelik herhangi bir tehdidin bulunmadığını kaydetti.

Rusya Soruşturma Komitesi yetkililerinin Rus medyasına yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre hapishanedeki mahkumların personeli rehin aldığı esnada bir görevlinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Volgograd’da bulunan hapishanedeki olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sosyal medyada Orta Asya kökenli oldukları belirtilen 4 mahkumun isyan başlattıkları ve görevlilere saldırdıkları bildirildi. Olayı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Volgograd bölgesindeki hapishanede 1200’den fazla mahkumun bulunduğu ifade ediliyor.

Etiketler Rusya cezaevi ölüm cezaevinde isyan
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