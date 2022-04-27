Rusya'dan 287 İngiliz milletvekiline yasak

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova İngiltere’nin Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın vekillerine uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak 287 İngiliz milletvekilinin Rusya’ya girişini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, İngiltere hükümetinin 11 Mart 2022’de Duma’nın 386 vekilini yaptırım listesine dahil etmesine yanıt olarak, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Avam Kamarası’nın 287 üyesine karşı bireysel kısıtlama getirildi. Yaptırım listesine dahil edilen isimler arasında Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle de yer alıyor.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu’na girişi yasaklanan söz konusu isimler, Londra’nın Rusya karşıtı yaptırımlarının getirilmesinde en aktif rolü oynadı ve İngiltere’de hiçbir dayanağı olmayan Rusofobik histeriye katkı sunuyor” ifadeleri kullanıldı.