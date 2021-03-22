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Rusya'dan ''nükleer'' gözdağı: ''Her zaman Putin'in yanında''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sibirya'daki tatili sırasında nükleer evrak çantasının yanında olup olmadığı sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gerekli iletişim araçlarının nerede olursa olsun Putin'in yanında olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sibirya'daki tatili sırasında nükleer evrak çantasının yanında olup olmadığı soruldu. Peskov, stratejik olanlar da dahil olmak üzere gerekli iletişim araçlarının nerede olursa olsun Putin'in yanında olduğunu belirtti.
Peskov, "Stratejik iletişim de dahil olmak üzere gerekli tüm iletişim araçları, ister Rusya ister dünyanın herhangi bir ülkesi olsun nerede olursa olsun her zaman başkanın yanındadır" ifadelerini kullandı.

HAFTA SONUNU SAVUNMA BAKANI İLE SİBİRYA’DA GEÇİRDİ
Dün Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hafta sonunu Sibirya’da geçirdiği bildirilmiş ve Başkan Putin’e Savunma Bakanı Sergei Shoigu’nun eşlik ettiği ifade edilmişti. Peskov basına yaptığı açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtmişti. Ayrıca Bakan Shoigu'nun, Başkan Putin'e ahşap el sanatları ile uğraştığı atölyesini gezdirdiği ifade edilmişti.

Putin'den hafta sonu kaçamağıPutin'den hafta sonu kaçamağıHaber

 

Etiketler rusya vladimir putin nükleer silah
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