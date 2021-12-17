Rusya'nın ''Yarın bile hazırız'' çağrısına ABD'den yanıt

Rusya, ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik anlaşmasıyla ilgili ABD ile müzakerelere hazır olduklarını, yarın da görüşebileceklerini belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yayınlanan "ABD ve NATO ile Güvenlik Anlaşması" taslağına yönelik bugün brifing verdi. Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirdiği açıklamasında, sundukları taslağı ABD ile derhal müzakere edebileceklerini söyleyen Ryabkov, "Bizim düşüncemiz kelimenin tam anlamıyla yarın bile yani 18 Aralık Cumartesi günü üçüncü bir ülkede ABD ile müzakerelere başlayabileceğimizdir. Elimizdeki ve anlaşmayı umduğumuz 2 taslak belgeyle ilgili olarak ABD’den yapıcı bir tepki bekliyoruz" dedi.



TASLAK KAMUOYUNA DUYURULDU

Ukrayna’nın doğusunda yaşanan gelişmeler ve NATO’nun, Rusya sınırlarına yakın noktalarda tatbikatlarını arttırması üzerine Rusya, ABD ve NATO’ya güvenlik anlaşması taslağı yayınladı.

UKRAYNA ŞARTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan taslağın ilk maddesinde NATO’nun daha fazla genişlememesi ve Ukrayna’nın ittifaka alınmaması şartı öne sürüldü.

İkinci maddede ise 1997 yılında Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılımından sonra bu ülkelere yapılan askeri ve silah konuşlandırılmasının durdurulması yer aldı.

1 TUGAYDAN FAZLA ASKEER BULUNDURULMAMASI

Anlaşmada Ukrayna’nın, Doğu Avrupa, Transkafkasya ve Orta Asya’daki NATO faaliyet ve tatbikatların durdurması, karşı tarafın topraklarını hedef alabilecek orta ve kısa menzilli füzeleri konuşlandırmaması ve mutabık kalınan sınır bölgelerinde 1 tugaydan fazla asker bulundurmaması maddelerine yer verildi.

SICAK HATLAR KURULMASI

Rusya paylaştığı anlaşmada askeri tatbikatlarla ilgili karşılıklı bilgilendirme, gerilim hallerinde durumu barışçıl ve diplomatik yollarla çözme maddesine yer verirken diğer tarafa tehdit olarak algılanabilecek girişimlerden kaçınılması ve acil durumlar için iletişim ağı oluşturulacak sıcak hatlar kurulması maddesi yer aldı.

BOMBARDIMAN UÇAKLARI

Yayınlanan taslağın ikinci bölümünde ise nükleer silah ve bombardıman uçaklarının uçuşlarının durdurulması, karşı tarafın ulusal güvenliğini tehdit eden askeri kuvvet konuşlandırmadan kaçınma, nükleer ve nükleer silah taşımayan bombardıman uçaklarının karşı tarafın hedeflerini vurabilecek hava sahasında uçuş yapmaması maddeleri yer aldı.

FÜZELERİN GERİ ALINMASI ÇAĞRISI

Ayrıca taslakta, uluslararası sular dışında karşı tarafın topraklarını vurabilecek noktalarda savaş gemilerini bulundurmaması, orta ve kısa menzilli füzeleri diğer tarafı vurabilecek başka ülkelere yerleştirmemek, yerleştirildiyse de geri alınması çağrısı yapıldı. Taslakta nükleer silahların kullanılması için kurulan altyapıların imha edilmesi maddesi dışında, nükleer silahların kullanımına yönelik askeri tatbikatlar yapmamak ve nükleer silah olmaksızın gerçekleştirilen nükleer saldırı tatbikatlarından kaçınmak maddeleri de yer verildi.

Rusya’nın bugün yayınladığı taslakta, ABD ve NATO’nun doğuya doğru fazla genişlememesi ve Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkelerin ittifaka katılımının onaylanmaması, ABD’nin, Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkelerle tatbikat yapmaması, silah ve asker konuşlandırmaması maddeleri yer aldı.

3 DİLDE YAYINLANDI

İngilizce, Fransızca ve Rusça yayınlanan taslakta ayrıca taraflardan birinin bu anlaşmadan çekilmesi durumunda anlaşmanın 30 gün sonra sona erebileceği belirtildi.

ABD'DEN CEVAP GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Güney Carolina ziyaretine eşlik eden Psaki, başkanlık uçağındaki gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettikleri güvenlik garantileri ile ilgili tekliflere tepkilerinin ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Rusya'nın tekliflerini gördük. Bunları, Avrupalı müttefik ve ortaklarımızla konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Psaki, Avrupalı ortak ve müttefikleri olmadan Avrupa'nın güvenliği hususunda hiçbir konuşma olmayacağını belirterek "Avrupa'nın güvenliğinin üzerine kurulduğu temel ilkelerden hiçbir taviz vermeyeceğiz. Bu ilkelere, hiçbir dış etki olmadan tüm ülkelerin kendi gelecekleri ve dış politikasına karar vermesi de dahildir." dedi.

ABD'nin uzun yıllardır Rusya ile stratejik endişeleri üzerine görüştüğünü vurgulayan Psaki, şu anda da sorunların çözülmesi için diplomatik yolun izlenmemesi için bir neden olmadığını ifade etti. (AA/İHA)