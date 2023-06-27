Saddam'ın idam öncesi son görüntüsü ortaya çıktı

Bundan 17 yıl önce idam edilen Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in idam edilmeden önce son fotoğrafı ortaya çıktı.

Irak'ın devrik lideri 30 Aralık 2006'da idam edilen Saddam Hüseyin'in Irak Yargıtay Başkanı ile aynı odada otururken çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Zamanın mahkeme başkanı, idamından dakikalar önce Irak askeri istihbarat teşkilatı binasındaki bir odada çekilen fotoğrafın ayrıntılarını ve Saddam'ın son sözlerini açıkladı.

Bahsi geçen fotoğrafta Saddam Hüseyin, elinde bir Kur’an-ı Kerim ile Irak Temyiz Mahkemesi eski başkanı Yargıç Munir Haddad'ın karşısında oturuyor. Yargıç Munir Haddad, 30 Aralık 2006'da çekilen fotoğraf hakkında Rûdaw'a konuştu.

O ANLARI ANLATTI

Haddad, Bu fotoğraf 30 Aralık 2006'da Bağdat'ın Kazimiye bölgesindeki askeri istihbarat teşkilatı binasında, temyiz mahkemesinin Saddam Hüseyin aleyhindeki kararını okurken çekildi dedi. Fotoğrafta Saddam Hüseyin'in üzerinde siyah bir palto, kafasında siyah bir şapka ve beyaz plastik kelepçe ile bağlı olan elinde ise Kuran-ı Kerim bulunuyor. Dönemin başsavcısı Munkiz al-Faraun içerideki bir koltukta oturuyor. Yargıç Haddad ise karşısında oturan Saddam Hüseyin'e temyiz kararını tebliğ ediyor.

'İŞGALCİ OLARAK NİTELENDİRDİ'

Haddad, "Saddam’ın kararı duyduktan sonra çok öfkelendiğini ve ABD'yi hedef alarak işgalci olarak nitelendirdiğini, aynı şekilde İsrail, İran ve Kuveyt'i de suçladığını" söyledi. Kürt yargıç, "Saddam bize de sözlü saldırıda bulundu ve bizi işbirlikçilikle suçladı. Bir çok dış gücün ve devletin uşağı kendisi değilmiş gibi konuştu" dedi. Munir Haddad, "Saddam'ı idama götürürken elindeki Kur'an'ı alıp avukatı Awad Ahmed Bender'e verdiklerini" ifadelerini kullanarak o anları anlattı.