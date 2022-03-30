Sadece bir bacağı 98 kiloydu: O adam artık yürümeye başladı

40 yaşındaki Amit Kumar isimli Hintli bir adam, 2010 yılında yaşadığı trafik kazasından sonra oluşan komplikasyon nedeniyle nadir görülen bir hastalığa yakalanmıştı. Kumar, 10 yıldan fazla bir süredir yatağa bağımlı olduktan sonra yeniden yürümeye başladı.

40 yaşındaki Amit Kumar isimli Hintli adamın yaşam mücadelesi sosyal medyada popüler oldu. 2010 yılında yaşadığı trafik kazası sırasında sol kasğındaki lenf düğümlerinin bozulması nedeniyle ameliyat olmak zorunda kalan Kumar, yaygın olarak lenfödem veya elefantiyaz olarak bilinen oldukça nadir olarak gözlemlenen fil hastalığına yakalandı. Ameliyattan sonra Kumar’ın bacağı bir anda olduğundan daha fazla büyümeye başladı ve sonunda 98 kiloya kadar ulaştı. Yaşadığı Yeni Delhi’de birçok hastaneye ve doktora giden Kumar, sorununa çözüm bulamayınca 10 yıl boyunca yatağa bağımlı olarak yaşamak zorunda kaldı.



ARTIK HAREKET EDEBİLİYOR

Kumar, Patparganj'daki bir hastanede hastalığına çare olabilmesi için lenfo-venöz anastomoz (LVA) rekonstrüksiyon ameliyatı geçirdi. Mikrocerrahi, Kumar'ın bacağındaki şişliği büyük ölçüde azalttı ve uzvu ameliyattan önceki boyutunun yarısına kadar kesildi.

Bacağını kazadan öncesi gibi aktif bir şekilde kullanabilen Kumar, ameliyattan sonra ilk kez yürümeye başladığında duygusal anlar yaşadı.