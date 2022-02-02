  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Savaş çıkarsa Ukraynalılar hangi ülkeye sığınacak?

Savaş çıkarsa Ukraynalılar hangi ülkeye sığınacak?

Savaş çıkarsa Ukraynalılar hangi ülkeye sığınacak?

Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması durumunda yaklaşık 1 milyon Ukrayna vatandaşının Polonya'ya sığınması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesi, Rusya ile Batı Avrupa arasındaki tampon bölgede yer alan Polonya'nın 1 milyon mülteciye hazırlık yaptığını yazdı. Habere göre, muhtemel bir Rus işgaliyle birlikte Ukrayna'dan kaçacak sivillerin yöneleceği rotalardan biri, batı sınırındaki Polonya olacak.

5 MİLYON İNSAN EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALABİLİR
Kiev yönetimi, işgalde üç ila beş milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor. Halihazırda bunlardan 1,5 milyonu zaten ülkenin doğusundaki çatışmalardan kaçarak başka yerlere göç etti.

"HÜKÜMET OLARAK EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"
Ukrayna ile yaklaşık 530 kilometrelik bir sınıra sahip Varşova yönetimi ise, 1 milyon göçmenin Polonya'ya kaçmasını bekliyor. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, "Hükümet olarak en kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız, 1 milyondan fazla insan gelebilir" ifadesini kullandı.

SLOVAKYA VE ÇEKYA DA HAZIR
The Times, Ukrayna'nın diğer komşuları Slovakya ve Çekya'nın da on binlerce göçmenin gelmesini beklediğini yazdı.

Etiketler ukrayna göç sığınma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ebrar Karakurt ile sevgilisi İmge'nin kucak pozu sosyal medyayı salladı
1979 model ''efsane'' Murat 131'i vinçle çıkardılar
Ukrayna'dan Rusya'ya Türk bayraklı mesaj
ABD'de büyük yangın! Binlerce kişi tahliye edilecek
Fatih Altaylı, Davutoğlu'nun yüzüne söyledi: ''Egolusunuz''
Yeni yılın ilk enflasyonuna 1 kala, dolar, euro ve altında dikkat çeken hareketlilik
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na suikast planı deşifre oldu
Durmak yok zamlara devam! AK Parti'nin kalesinde ekmeğe 4'ayda 3'üncü zam
Cyle Larin transferinde beklenmedik gelişme
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte o şehirler...