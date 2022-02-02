Savaş çıkarsa Ukraynalılar hangi ülkeye sığınacak?

Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması durumunda yaklaşık 1 milyon Ukrayna vatandaşının Polonya'ya sığınması bekleniyor.

İngiliz The Times gazetesi, Rusya ile Batı Avrupa arasındaki tampon bölgede yer alan Polonya'nın 1 milyon mülteciye hazırlık yaptığını yazdı. Habere göre, muhtemel bir Rus işgaliyle birlikte Ukrayna'dan kaçacak sivillerin yöneleceği rotalardan biri, batı sınırındaki Polonya olacak.

5 MİLYON İNSAN EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALABİLİR

Kiev yönetimi, işgalde üç ila beş milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor. Halihazırda bunlardan 1,5 milyonu zaten ülkenin doğusundaki çatışmalardan kaçarak başka yerlere göç etti.

"HÜKÜMET OLARAK EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Ukrayna ile yaklaşık 530 kilometrelik bir sınıra sahip Varşova yönetimi ise, 1 milyon göçmenin Polonya'ya kaçmasını bekliyor. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, "Hükümet olarak en kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız, 1 milyondan fazla insan gelebilir" ifadesini kullandı.

SLOVAKYA VE ÇEKYA DA HAZIR

The Times, Ukrayna'nın diğer komşuları Slovakya ve Çekya'nın da on binlerce göçmenin gelmesini beklediğini yazdı.