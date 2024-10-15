Savaştaki ülkede eğlence mekanlarına baskın: Erkekleri tek tek götürdüler

Ukrayna'da inzibatlar, eğlence mekanlarına baskın düzenleyerek askerlik çağına gelmiş erkekleri gözaltına aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna’da inzibatlar, askerlik çağındaki erkekleri yakalamak için eğlence mekanlarına, konserlere ve spor salonlarına baskınlar düzenlemeye başladı. Düzenlenen baskınlarda kimlik kontrolleri sırasında orduya katılım şartı bulunan askerlik çağındaki erkekler gözaltına alınıyor.



Sosyal medya platformlarında Ukraynalılar, inzibatların güç kullanmasına tepki gösterirken, özellikle başkent Kiev ve Lviv kentlerinde denetimler aralıksız devam ediyor.

İHA