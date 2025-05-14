Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız gerginliği: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı var

Daha önce yaptığı "7 yaşındaki çocuk 25 yaşında bir kişiyle evlenebilir" açıklamasıyla büyük tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından davet edildiği etkinlik karıştı. Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa katılan Nurettin Yıldız'a kürsüde konuşma yaptığı sırada yumurtalı saldırı düzenlenirken, ortalık bir anda karıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden gruba Çevik Kuvvet müdahale etti. Yaşanan gerginlikte 13 emniyet mensubunun hafif şekilde yaralandığı duyurulurken 97 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı.

Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi.

Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan grup ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri arasında yaşanan gerginlikte 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı.

Olaylar sırasında 39’u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilirken, 82 kişi ise serbest bırakıldı.

Nurettin Yıldız neden protesto ediliyor ?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur” şeklinde konuşmuş, Yıldız’ın ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu.

İHA