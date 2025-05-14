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CHP listesinden Meclis'e giren vekil AK Parti'ye katıldı! Tepkiler çığ gibi

CHP listesinden Meclis'e giren vekil AK Parti'ye katıldı! Tepkiler çığ gibi
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Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıklayan Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı. Ekici'ye rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, rozeti taktıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ''Hangi partiden katılıyor?'' diye sordu.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekici yaptığı açıklamada, ''Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı. 

AK PARTİ'YE KATILDI

Ekici'nin AK Parti'ye katılacağı konuşulurken söylentiler doğru çıktı. AK Parti grup toplantısına katılan Ekici'ye  parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

"HANGİ PARTİDEN KATILIYOR?"

Erdoğan, Ekici’ye rozetini taktıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Hangi partiden katılıyor?" diye sordu. Zengin "Gelecek Partisi'nden aramıza geldi Hasan Bey. Onu da ifade ediyorum. Tekrar hoş geldiniz" dedi.

EKİCİ'YE TEPKİ YAĞDI

Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan sosyal medya hesabı üzerinden Ekici'ye tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Arslan "Lan karaktersiz o kadar herifsin niye yorumu kapatıyorsun Açsana şu yorumları" diye yazdı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün ise ''İnsanlıktan istifa etmişsin…. Gelecek Partisi’den istifa etsen ne yazar.. Haklarını aşırdığın insanların vebalini dünya ve ahirette çekeceksin…'' paylaşımını yaptı. 

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Etiketler gelecek partisi hasan ekici milletvekili
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