Sigara için devrim gibi karar! Tamamen yasaklanıyor

Yeni Zelanda, ülkede bir sonraki jenerasyonun mensuplarının sigara içmesinin resmen yasaklanacağını duyurdu.

'Dumansız' bir Yeni Zelanda hedefleyen hükümetin kararı doğrultusunda sigara alma yaşı da her sene yükselecek.

Hükümet, 4 sene içinde sigara kullanmayan bir nüfus hedefine ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda ülkede tütün oranlarındaki nikotin seviyeleri sınırlandırıldı, sigara satan dükkan sayısı azaltıldı ve bağımlılık servislerine daha çok fon verildi. Yeni kısıtlama, e-sigara ürünlerini etkilemeyecek.

T24'ün aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Ayesha Verrall, "Bugün halkımız için tarihi bir gün. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan hiç kimse ömrü boyunca burada yasal olarak tütün alamayacak" dedi.

Yeni Zelanda'da sigara içenlerin nüfusa oranı 2010'da yüzde 18 iken, 2018'de bu oran yüzde 11.6'ya düştü.