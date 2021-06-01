Sigara yasağı için tarihi karar

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde tüm alanlarda sigara kullanımının yasaklanması planlıyor.

İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde sigara yasağının genişletilmesi gündemde.

Daily Mail'in haberine göre, Oxfordshire, İngiltere'nin 'ilk dumansız ilçesi' olmaya hazırlanıyor. Alınan yeni karar kapsamında sigara kullanımı bölgede tamamen yasaklanacak.

Başka bir deyişle Oxfordshire'daki kafe ve restoranlar dahil sigara kullanımına yasak getirilecek.

Aynı habere göre, yetkililer söz konusu planı 2025 yılında devreye sokmayı planlıyor.

Plan devreye girdiğinde Oxfordshire İngiltere'de bu kuralı uygulayan ilk bölge olarak tarihe geçecek.

Oxfordshire Halk Sağlığı Direktörü Ansaf Azhar bu adımın 'sigara içilmemesini teşvik edecek bir ortam yaratmayı' amaçladığının altını çizdi.

Sadece 2020'de 90 binden fazla kişinin tütünle ilgili hastalıklardan öldüğünün altını çizen yetkili KOvid-19'a bağlı ölümlerin ise 75 bin bandında olduğunu hatırlattı.

Resmi raporlara göre, bölgedeki sigara kullanımı yüzde 12 seviyesinde. Başka bir deyişle yasak için geri sayıma geçen Oxfordshire'da her 100 kişiden 12'si sigara kullanıyor.