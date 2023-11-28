Slovenya’dan Bosna Hersek’e AB desteği

Slovenya Savunma Bakanı Marjan Sarec, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine giden yolu desteklediklerini belirtti.

Başkent Saraybosna'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Sarec, Bosna Hersekli mevkidaşı Zukan Helez ile bir araya geldi.

İkili görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Helez, Sarec ile birlikte AB Barış Gücü Misyonunu (EUFOR) da ziyaret ettiklerini söyledi.

Slovenya'nın EUFOR'daki askeri gücünün artacağını ifade eden Helez, "2023 yılı içinde Slovenya ile 16 ortak projemiz var, bunların yarısı Slovenya'da, diğer yarısı da Bosna Hersek'te gerçekleştirildi. Sıkıntılı zamanlarda birbirimize yardım ettiğimizi belirtmek isterim." dedi.

Helez, Slovenya ile önemli projelerde ortaklık yaptıklarını da kaydetti.

Slovenya Savunma Bakanı Sarec ise Bosna Hersek ile dostane ilişkileri olduğunu ve bunu da saygı üzerine inşa etmeyi sürdürebildikleri için mutluluk duyduğunu belirtti.

Sarec, ağustosta Slovenya'da yaşanan sel olaylarında, Bosna Hersek'in ciddi yardımlarını gördüklerini söyledi.

AB üyeliği sürecinde Bosna Hersek'i desteklediklerini kaydeden Sarec, "AB yolunda ilerlemeye devam etmesi için Bosna Hersek'in yapacaklarına odaklanmanın daha iyi olacağını düşünüyorum ve şu anda ortak hedefimiz bu." diye konuştu.

Sarec, Bosna Hersek ve Slovenya'nın, aynı değerlere ve geleneksel olarak yakın ilişkilerle birbirine bağlı olduğunu dile getirdi.