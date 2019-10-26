Sosyal deney için göğüslerine kamera koyup sokağa çıkınca...

ABD New York'ta meme kanserine farkındalığı artırmak için farklı bir yol deneyen Whitney Zelig adındaki kadın tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

Göğüslerine yerleştirdiği kamerayla dışarı çıkan kadın aralarında köpeğin de olduğu birçok kadın ve erkeğin dikkatini çekmiş durumda.

Gizli kameraya ilk takılan, kadının güzergâhındaki bir restoranda çalışan garson oldu. Hemen ardından restoranda oturan kadının bakışları görüntülere yansıdı. Central Park’ta yürürken ise bir çiftin bakışları kadına yöneldi.

Meme muayenesinin önemli olduğunu söyleyen 29 yaşındaki kadın bir dakikalık videoyu önemli bir hatırlatma ile bitiriyor: 'Bayanlar, kendi göğüslerinizi de kontrol etmeyi unutmayın. Erken teşhis hayat kurtarır. '

O anları görmek için galeriye de bakabilirsiniz.





